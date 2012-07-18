Доработка меню на JAVA

Есть сайт landavto.com. Слева меню которое нужно доработать:

1. Сейчас меню разворачивается при нажатии на +, нужно сделать так чтобы оно разворачивалось при нажатии в любом месте пункта меню.

2. Нужно сделать так, чтобы при переходе по пункту, меню оставалось развёрнутым, тоесть если мы идём в пункт история>великие люди>рудольф дизель, то при переходе на страницу меню должно быть развёрнуто и пункт рудольф дизель должен быть выделен. Ну и соответственно при переходе из поисковика на любую из страниц, меню тоже должно быть развёрнуто и подсвечено.