Доработка меню на JAVA

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок148 просмотров

Есть сайт landavto.com. Слева меню которое нужно доработать:

1. Сейчас меню разворачивается при нажатии на +, нужно сделать так чтобы оно разворачивалось при нажатии в любом месте пункта меню.

2. Нужно сделать так, чтобы при переходе по пункту, меню оставалось развёрнутым, тоесть если мы идём в пункт история>великие люди>рудольф дизель, то при переходе на страницу меню должно быть развёрнуто и пункт рудольф дизель должен быть выделен. Ну и соответственно при переходе из поисковика на любую из страниц, меню тоже должно быть развёрнуто и подсвечено.

Java
13 лет назад
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Выполнил всё качественно и в срок, даже немного раньше. Учел несколько моих пожеланий не указанных в техническом задании. В общем сотрудничеством доволен, рекомендую.
Сразу знает, чего хочет, во время выполнения никаких условий не менял, всегда был на связи и отвечал на все возникающие по ходу выполения работы вопросы. Оплатил сразу после сдачи и проверки работы.

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alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад