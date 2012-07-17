Ищем партнера для технической поддержки двух интернет-магазинов (от прежнего партнера плавно отказываемся по причине его зазнайства :)). В прикрепленном файле краткий список актуальных задач (это то, что видим сами, возможно, каких-то проблем не замечаем). Ждем ...
PHP дополнение
Необходимо написать небольшое дополнение на php, для самописного сайта.
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