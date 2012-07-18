Скрипт автозамены текста в html-файлах на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Есть папка 1, в ней будут:

- другие папки 1,2,3,4...(в каждой папке будет файл index.html)

- и 3 txt файла 1.txt (TITLE), 2.txt (description), 3.txt ()

Необходимо, чтобы скрипт менял содержимое "Text Text Text" в Text Text Text , и Text Text Textв каждом index.html файле беря данный из соответствующих txt файлов где они будут идти строчками т.е.:

Text

Text

Text

Text и тд.

В итоге нужен script.py и короткая инструкция-команда как его запустить через cmd команду.

HTMLPython
13 лет назад
kitsunet
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстро, недорого и с бесплатной доработкой. По ходу написания скрипта предложил свои улучшения, которые сделали скрипт еще лучше.
Хорошо поработали, никаких нареканий. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад