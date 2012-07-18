Скрипт автозамены текста в html-файлах на Python

Есть папка 1, в ней будут:

- другие папки 1,2,3,4...(в каждой папке будет файл index.html)

- и 3 txt файла 1.txt (TITLE), 2.txt (description), 3.txt ()

Необходимо, чтобы скрипт менял содержимое "Text Text Text" в Text Text Text , и Text Text Textв каждом index.html файле беря данный из соответствующих txt файлов где они будут идти строчками т.е.:

Text

Text

Text

Text и тд.

В итоге нужен script.py и короткая инструкция-команда как его запустить через cmd команду.