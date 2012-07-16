Virtuemart 2, компонент joomla 2.5

Здравствуйте.

Нужен компонент , дополнение к Virtuemart 2 +

Функционал :

Определенным пользователям доступен пункт меню – «для авторов»

Доступен только для тех – кому присвоен производитель virtuemart.

Автор видит статистику продаж его товаров по месяцам, всего за все время, из статуса заказов «доставка».

С каждой продажи автору начисляется процент (который выставляется в админке)

Атор должен иметь возможность заказать выплату (должна быть минимальная сумма выплаты – задаваться в админке)

Должна быть статистика по выплатам и сколько в данный момент у автора на счету.

В админке – статистика по продажам

Логин/автор /кол-во продаж(за месяц/всего) / денег на счету /(запрос на выплату определенной суммы – кнопка выплатить (нажав на которую изменяется статус и списывается со счета автора)). В виде таблицы.

Кнопка добавить автора – присвоение определенному пользователю id производителя.

При запросе автором выплаты уведомление на email.

Возможно что-то еще для удобства.