надо слинковать лайк картинки на сайте с лайком такой же картинки на нашей FB странице. чтоб при нажатии лайка на странице сайта - эти лайки отображались на FB-странице.
Virtuemart 2, компонент joomla 2.5
Здравствуйте.
Нужен компонент , дополнение к Virtuemart 2 +
Функционал :
Определенным пользователям доступен пункт меню – «для авторов»
Доступен только для тех – кому присвоен производитель virtuemart.
Автор видит статистику продаж его товаров по месяцам, всего за все время, из статуса заказов «доставка».
С каждой продажи автору начисляется процент (который выставляется в админке)
Атор должен иметь возможность заказать выплату (должна быть минимальная сумма выплаты – задаваться в админке)
Должна быть статистика по выплатам и сколько в данный момент у автора на счету.
В админке – статистика по продажам
Логин/автор /кол-во продаж(за месяц/всего) / денег на счету /(запрос на выплату определенной суммы – кнопка выплатить (нажав на которую изменяется статус и списывается со счета автора)). В виде таблицы.
Кнопка добавить автора – присвоение определенному пользователю id производителя.
При запросе автором выплаты уведомление на email.
Возможно что-то еще для удобства.
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