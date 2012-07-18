Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...
Пересохранить fla для более старой версии flash
Нужно пересохранить исходник, сделанный предположительно, в CS 5.5 для версии CS5 или CS4, т.к. не получается его открыть.
Буду материально благодарен за помощь.
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