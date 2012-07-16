Работа состоит в дальнейшей разработке одного проекта на самописном движке (PHP). Сайт (dev.maxalus.com) является социальной сетью с возможностью размещать в системе свою информацию (объявления, подарочные сертификаты и пр.). При полном взаимопонимании долговременная ...
Сделать сайт
Необходимо сделать сайт(по навагиции) наподобие как здесь https://www.style-your-garage.com/us/Garage-mural/?force_sid=ca1ef4740e6e0373777c6853a9f8cf13. Дизайн есть
Сайт должен быть на wordpress.
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