Сделать сайт

# Необходимо сверстать и натянуть этот дизайн http://templates.cms-guide.com/39710/home на Wordpress. По срокам не сильно горит, примерно 3-4 дня. Работа не сложная, предпочтение будет отдано новичку (если будут сложности - предоставлю свою помощь в ...