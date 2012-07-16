Задачи: Доработать форум на движке phpbb 3.0.10, сделать деактивацию ссылок в старых сообщениях, очистить форум от битых ссылок, починить мод напоминаний для тех кто давно не был на конференции (глючит), поменять названия у некоторых ...
Разработка сайта (ModX Revo, MySQL, Shopkeeper,
Друзья, здравствуйте!
Нужно разработать сайт на ModX Revo.
Задача — доверстать код страниц (дизайн сайта готов, страницы сверстаны, но требуется корректура), разработать программную часть сайта с использованием CMS ModX Revo + MySQL + Shopkeeper, настроить обмен данными между флеш-модулями и базой данных (JSON).
Есть ТЗ с подробной информацией о задаче.
После окончания этого этапа работы потребуется развитие и поддержка проекта. Так что стабильная загрузка и заработок гарантируются.
Лучше связывайтесь со мной по скайпу!!!! vitaliy_kalachev
Обязательные требования:
CMS ModX Revo
MySQL
Shopkeeper
JSON
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