Разработка сайта (ModX Revo, MySQL, Shopkeeper,

Друзья, здравствуйте!

Нужно разработать сайт на ModX Revo.

Задача — доверстать код страниц (дизайн сайта готов, страницы сверстаны, но требуется корректура), разработать программную часть сайта с использованием CMS ModX Revo + MySQL + Shopkeeper, настроить обмен данными между флеш-модулями и базой данных (JSON).

Есть ТЗ с подробной информацией о задаче.

После окончания этого этапа работы потребуется развитие и поддержка проекта. Так что стабильная загрузка и заработок гарантируются.

Лучше связывайтесь со мной по скайпу!!!! vitaliy_kalachev

Обязательные требования:

CMS ModX Revo

MySQL

Shopkeeper

JSON