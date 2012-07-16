Нужна помощь разработчика по выгрузке каталога на сайт в csv формате.
Помощь с интеграцией 1С
Есть инвестиционный сайт.
С 1С ни разу не работал и не знаю как туда выгружать.
Нужна помощь в интеграции: в каком формате выгружать, какую информацию
Выгрузку наверное сам сделаю.
От вас нужны только форматы, данные (начисления, снятия прцоентов с вкладов) для выгрузки
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