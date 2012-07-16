Помощь с интеграцией 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки87 просмотров

Есть инвестиционный сайт.

С 1С ни разу не работал и не знаю как туда выгружать.

Нужна помощь в интеграции: в каком формате выгружать, какую информацию

Выгрузку наверное сам сделаю.

От вас нужны только форматы, данные (начисления, снятия прцоентов с вкладов) для выгрузки

13 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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