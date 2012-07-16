Посоветовать ЦМС или систему

# 1 — $ 50 # 2 — $ 15

Посоветуйте цмс или систему для веба (лучше на пхп) в которой можно сделать следующее:

Создать какую-то страницу. На страницу добавить блоки текста с различными данными, разграничить доступ к блокам на этой странице по пользователям или группам пользователей.

пример одной страницы:

тест один про математику - видят пользователи 1,2,3

другой текст 2 про русский язык - видят пользователи 2,5,7

и третий текст про труд - видят пользователи 1,3,7

Возможно это можно сделать с помощью какого плагина к публичным цмс аля джумла, вордпресс или вики.

При этом хочется чтобы у цмс было:

1. возможность создание пользователями страниц

2. регистрация пользователей (закрытая)

3. авторизация пользователей

4. управление группами пользователей (желательно но не столь критично)