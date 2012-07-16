Раздел карты

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Закрытнет заявок107 просмотров

Необходимо, использовав карты гугл (из api) сделать сервис, похожий на map.google.com (должны быть карта, поиск по ней, маршруты, пробки, панорамы улиц).

Скайп - kochacorp

13 лет назад
DK9
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров