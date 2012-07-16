Компания BartSoft Inc. (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает постоянную удаленную работу программистам, имеющим опыт разработки веб сайтов для мобильных телефонов. У нас есть веб сайт на WordPress и backend. Нам необходимо сделать ...
Доделать скрипт
Необходимо доработать скрипт.
1)сделать ежедневный запуск по расписанию
2)Сделать проверку, что все позиции из категории были сграблены (на случай сбоя скрипта)
3)Сделать, чтобы позиции снятые с поизводства перемещались в соответ категорию
4)В некоторых лотах на доноре есть радиобатоны с возможностью выбора размера. Чтобы на целевом сайте было также.
5)Чтобы грабилась только полезная информация, без мусора, который идет обычно в конце описания позиции.
Выбранный исполнитель
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