Доделать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Необходимо доработать скрипт.

1)сделать ежедневный запуск по расписанию

2)Сделать проверку, что все позиции из категории были сграблены (на случай сбоя скрипта)

3)Сделать, чтобы позиции снятые с поизводства перемещались в соответ категорию

4)В некоторых лотах на доноре есть радиобатоны с возможностью выбора размера. Чтобы на целевом сайте было также.

5)Чтобы грабилась только полезная информация, без мусора, который идет обычно в конце описания позиции.

13 лет назад
parser123
Игорь 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад