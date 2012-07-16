Доделать скрипт

Необходимо доработать скрипт.

1)сделать ежедневный запуск по расписанию

2)Сделать проверку, что все позиции из категории были сграблены (на случай сбоя скрипта)

3)Сделать, чтобы позиции снятые с поизводства перемещались в соответ категорию

4)В некоторых лотах на доноре есть радиобатоны с возможностью выбора размера. Чтобы на целевом сайте было также.

5)Чтобы грабилась только полезная информация, без мусора, который идет обычно в конце описания позиции.