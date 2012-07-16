Программирование интернет-магазина по макету.

Не Joomla, не самописный, но, желательно бесплатный хороший движок. Пока смотрим в сторону prestashop, magento, opencart.

Важные функции:

* Понадобится мобильная упрощенная версия сайта

* Оплата в корзине – нал/безнал, счёт для сбербанка, доставка курьером, ems Россия

* Личная карточка покупателя, с накапливающейся скидкой, историей заказов.

* Управляемое и автоматическое формирование блока "покупают с этим товаром" на карточках товаров.

* Оплата в корзине – нал/безнал, доставка курьером, ems или по почте.

Очень важный пункт:

*** Конфигурируемые товары. У товара могут быть разные варианты цветов и расцветок, и цены на каждый из них могу отличаться. По сути это будут отдельные товары, но страница у них будет одна. Свои особенности с отображением в каталоге будут для таких товаров.

ТЗ и дизайн высылаю отдельно. skype: kakzhetak