Доработать shop-script free

В магазина, который работает на shop script free, нужно установить pop under - всплывающее окно, которое всплывает по центру экрана после того, как посетитель уходит с сайта. Всплывать должно в том же окне, что и сам сайт. Размер - 90% от экрана пользователя. Нужно, чтобы его можно было включить и выключить из админки. В админке же пишется текст в это окно.

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