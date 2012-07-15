Насадка верстки на WP

Здравствуйте.

Есть 3 верстки сайтов, необходимо их насадить на вордпресс.

Структура не сложная хедер, сайдбар, контент и футер. На одном будет скрипт слайдера.

Хотелось бы услышать от вас среднюю цену за проект, учитывая то что сроки не горят.

Макеты покажу, человеку у которого будет оптимальное качество/цена.

Оплата по окончанию или же поэтапно.