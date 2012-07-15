PSD на Joomla 2 (онлайн заявка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок121 просмотр

Нужно натянуть PSD макет на Joomla 2 (со всем функционалом), шаблон / компонент (какой, нужно обдумать) вывода онлайн заявки.

Макет ерундовый, 3 поля для ввода информации + поля для добавления файлов к письму.

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Так же, если заинтересует, то есть еще несколько доработок по той же тематики.

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Пишем сразу примерную цену!

Пишем только в проект!

Joomla
13 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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