Требуется специалист по CMS Wordpres для создания сайта для интернет-аптеки. Нужно натянуть готовую вёрстку на движок. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи. Портфолио работ ...
Поправить сайт на WordPress
Добрый день!
Нужен программист-дизайнер, работа не пыльная: поправить ошибки, немного изменить внешний вид.
Срок - 1-2 дня.
Подробности в ЛС
Выбранный исполнитель
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