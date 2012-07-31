Поправить сайт на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок156 просмотров

Добрый день!

Нужен программист-дизайнер, работа не пыльная: поправить ошибки, немного изменить внешний вид.

Срок - 1-2 дня.

Подробности в ЛС

WordPress
13 лет назад
xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень доволен работой. Делается все согласно ТЗ, качественно и оперативно, без препираний устраняются любые недостатки. Спасибо за терпение)) Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Денис точно знает, что он хочет получить "на выходе", поэтому работать с четко поставленной задачей одно удовольствие. Рекомендую и надеюсь на совместную работу в будущем!

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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