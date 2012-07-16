создать сайт на базе CMS (дизайн имеется). Нужно создать сайт с расширенным функционалом на CMS с открытым кодом (желательно не бесплатная). Пришу обраться только тем разработчикам которые уже имели опыт в ...
Автоматическая обработка почты. Приватно для smant
Скрипт по обработке почты
скрипт будет лазить в почтовый ящик, брать от туда письма о регистрации, переходить по ссылке, ник будет случаное имя фамилия число, остальные поля тоже случано заполнятся. После сохранения письмо будет удалено
Выбранный исполнитель
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