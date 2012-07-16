Автоматическая обработка почты. Приватно для smant

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка95 просмотров

Скрипт по обработке почты

скрипт будет лазить в почтовый ящик, брать от туда письма о регистрации, переходить по ссылке, ник будет случаное имя фамилия число, остальные поля тоже случано заполнятся. После сохранения письмо будет удалено

13 лет назад
artur86
Любава 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Второй скрипт, который Антон пишет для нас. Очень много претендентов ранее просто отказывали в исполнении этого проекта. Антон сделал быстро, качественно и без лишних вопросов. Благодарю и рекомендую
ok

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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