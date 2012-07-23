Доработать сайт на WP

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Завершен6 заявок341 просмотр

Приветствую, господа!

Нужно доработать сайт на Вордпресс:

1) Сделать рамки вокруг фото на внутр страницах , пример: http://mushrooms.ca/nutrition/concerns.aspx

2) Сделайте все внутренние страницы , html т.е. чтобы там было рабочее меню, а текст пусть дублируется любой из имеющихся, с картинкой и кнопкой на внутр страницах. http://anima.by/courses-and-trainings/chiromanc.html

3) Продублировать названия и рабочее меню в подвале

4) Настроить кнопки социалок

5) В медиа сделать обычное меню слева, кнопи не нужны (голубые вверху)

При отключении яваскрипта в блоге едет правая колонка (место где поиск) и названия кнопок смещаются вверх относительно иконок, в верхнем меню.

6) Главный слайдер: при наведении на картинку с тетками стрелочка не должна становиться рукой) т.е. там нет ссылки), настройте переход на внутр страницы по ссылке «далее в»

7) Шапка сайта кривая флажек голубой надо сдвинуть в право (выделите блоки и посмотрите где он должен быт

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8) Сделать тень (градиент) по сильнее, как на сайте mushrooms.ca.

Пишите цены и сроки.

Сразу скажу, что возможны дополнительные правки. Естественно не бесплатно.

HTMLJavaScriptWordPress
13 лет назад
SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$55
1 день
Спасибо Роману, за оперативно внесенные правки и проявление инициативы в ходе работы. Работать понравилось и впредь буду рекомендовать Романа своим знакомым и партнерам. Мой жирный +
Отличный заказчик, здорово поладили и нашли взаимопонимание. Спасибо! Надеюсь, будем работать ещё.

Заявки фрилансеров

kokareff
Роман 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад