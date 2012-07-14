Доработка сайта на CodeIgniter

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Нужен хороший специалист, для доработки сайта-файлового хранилища. Со знаниями PHP5, Mysql, CodeIgniter, Nginx. Нужно будет добавить несколько функций и устранить ошибки, оставшиеся от предыдущих программистов.

CodeIgniterMySQLNginxPHP
13 лет назад
michei
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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