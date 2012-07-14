Нужно натянуть PSD макеты на Joomla 2 (со всем функционалом), шаблон вывода материала и шаблон вывода категории материалов. Пишем сразу примерную цену! Пишем примерную цену как за выполненную работу без модуля ...
Доработка сайта на CodeIgniter
Нужен хороший специалист, для доработки сайта-файлового хранилища. Со знаниями PHP5, Mysql, CodeIgniter, Nginx. Нужно будет добавить несколько функций и устранить ошибки, оставшиеся от предыдущих программистов.
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