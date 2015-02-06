PSD на Joomla 2 (категория материалов / материал)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки155 просмотров

Нужно натянуть PSD макеты на Joomla 2 (со всем функционалом), шаблон вывода материала и шаблон вывода категории материалов.

Пишем сразу примерную цену!

Пишем примерную цену как за выполненную работу без модуля с комментированием, так и с комментированием.

Пишем только в проект!

Joomla
13 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Все сделано хорошо!
Хороший заказчик, всегда на связи, оперативная оплата!

Заявки фрилансеров

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад