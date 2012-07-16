Доработка слайдера DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок130 просмотров

Есть шаблон DLE, необходимо чтобы в 2х слайдерах сверху и снизу выводились новости из категорий.

Сейчас это просто статические слайдеры с ручным добавлением через html встроенные в шаблон.

Ссылку на шаблон и сайт скину претендентам в лички.

В предложении уточняйте примерную стоимость и сроки.

DLEHTML
13 лет назад
winews
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Заказывал доработку шаблона под DLE. Всё сделал очень быстро и профессионально. Результатом очень доволен! Рекомендую!
Четко поставленное ТЗ,своевременная оплата.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад