Доработка слайдера DLE

Есть шаблон DLE, необходимо чтобы в 2х слайдерах сверху и снизу выводились новости из категорий.

Сейчас это просто статические слайдеры с ручным добавлением через html встроенные в шаблон.

Ссылку на шаблон и сайт скину претендентам в лички.

В предложении уточняйте примерную стоимость и сроки.