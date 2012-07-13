Доработки по virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок106 просмотров

здравствуйте.

требуется специалист по virtuemart: нужно "донастроить" регистрацию пользователей (необходимые поля) и оформление заказа (упростить стандартную форму оформления заказа - свести до одного шага, на котором можно выбрать и способы доставки, оплаты и т.д.), настроить способы оплаты, доставки.

В данный момент выдает некоторые ошибку.

Все подробности при переписке.

13 лет назад
imconstanta
Артем 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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