Приветствую! Ищется программист, для доработки CMS:Битрикс. Проект один, долгосрочный. Интернет-магазин интегрированный с 1С В комментариях пожалуйста указывайте: 1. Опыт работы с Битриксом 2. ...
Доработки по virtuemart
здравствуйте.
требуется специалист по virtuemart: нужно "донастроить" регистрацию пользователей (необходимые поля) и оформление заказа (упростить стандартную форму оформления заказа - свести до одного шага, на котором можно выбрать и способы доставки, оплаты и т.д.), настроить способы оплаты, доставки.
В данный момент выдает некоторые ошибку.
Все подробности при переписке.
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