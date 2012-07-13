Интегрировать верстку HTML + CSS в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Добрый день. Требуется грамотный специалист для интеграции верстки в Битрикс версию Стандарт. Требуется наличие телефона или скайпа, для поддержания постоянной связи. Если сработаемся, будут довольно частые заказы. Наличие портфолио по битриксу обязательно, исполнителя выберу в воскресенье.

CSSHTML
13 лет назад
KR-YA
52 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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