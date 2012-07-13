Интегрировать верстку HTML + CSS в Битрикс

Нужно автоматизировать управление ставками на Яндекс.Маркете с помощью API Я.Маркет (только рекомендованные ставки 5 место+1%) Прошел регистрацию приложения, написал по документации скрипт - не могу понять что дальше. Магазин на MODx(что не суть ...