Добавить авторизацию Facebook и Twitter (ASP.NET)

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Закрыт4 заявки187 просмотров

Есть готовый движок на ASP.NET MVC.

Нужно добавить авторизацию с помощью Facebook и Twitter

ASP.NET
13 лет назад
eugenekiev
Образок 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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