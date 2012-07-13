PHP, замена текста в файле .doc Ms Word (2003)

Требуется написать 2-е PHP функции, работающими с файлами Ms Word (не .docx, а родной формат):

1. docReadFile($file_path) - читает doc файл, возвращает только plain-текст с разделенный по абзацам, без форматирования.

2. docReplace($template_path,$out_path,$replace_arr) - открывает doc файл $template_path, выполняет в нем замену текстовых строк, в соответствии с массивом $replace_arr,например, array("иванов"=>"петров","США"=>"Европа"), и сохраняет по адресу $out_path. Данная функция, в отличие от первой, не должна изменять форматирование документа. Т.е. если там были таблицы, картинки, выравнивания и т.п. - они должны остаться. Только замена текста.

Можно использовать любые библиотеки, работающие на Linux debian.