###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...
Скрипт для авторизации и размещения на форумах
Нужен скрипт который будет по заданным параметрам в заданный промежуток постить на форумах!
форумы вобла, СМФ юкоз
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