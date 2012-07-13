Скрипт для авторизации и размещения на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужен скрипт который будет по заданным параметрам в заданный промежуток постить на форумах!

форумы вобла, СМФ юкоз

13 лет назад
artproektor
Артем 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

nikser
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$300
4 дня

Заявки фрилансеров

nikser
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист рhp, фреймворк kohana

    ###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки форума DLE

    $250

    Форум – forum.i-mash.ru Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru) Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте. подробное ТЗ в прикрепленном файле

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить модули к Джумла

    $50

    Имеется сайт на joomla 2.5, необходимо: 1. прикрутить агрегатор платежных систем для работы с физическими лицами (на ваш выбор, тот с которыми вы уже работали,например робокасса, не на магазин, а на просто сайт на ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать php скрипт с БД

    $100

    Подробное тех задание вышлю персонально тому кто возьмется за работу! Оплата $60 долларов. срок: до 27.07.2012 +$40 долларов премия если всё будет сделанно четко и вовремя Условие: возможность в любой момент ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос информации на новый сайт

    $500

    Описание проекта: Перенос информации со старого сайта, на новый. Парсинг новой информации, на новый сайт Основные задачи, стоящие перед специалистом: - перенос информации (данные из БД, картинки) со старого ...

    JoomlaMySQLPHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин для WP (BP & bbP)

    $50

    У меня есть BuddyPress и в его составе установлен bbPress, нужно написать плагин, который добавит возможность при добавлении топика, добавлять голосование (как в phpBB). Пробовал установить плагин bbPress Polls - не прокатило, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Chrome-экстеншн для показа вебстраниц в Google

    Нужно написать хром-экстеншн, который рядом с кнопкой показа превью сайта добавит ещё одну кнопку. По нажатию на эту кнопку в фрейме, где обычно открывается превью сайта, должен открываться текст страницы сайта, сжатый ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка движка флеш игр

    Движок av arcade ( http://www.avscripts.net/avarcade/freearcadescript/ ) Нужны следующие доработки: 1- в базе данных одни "иероглифы" вместо русских букв 2- при добавлении игры добавить поля seo-url ( написание или автоматическая генерация ) и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание приложения для Facebook

    Нужно создать и внедрить на страничку в facebook приложение-игру Пятнашки. Картинка из 15 частей. Нужно администрирование игрой - задание новой картинки при необходимости. Приблизительная стоимость работы и сроки - ? 1- ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • API taobao

    $100

    Здравствуйте. Необходима объяснить какой функцией API taobao или показать пример того как получить количество товаров в категории. Просьба людей не работающих с API taobao не отписываться. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад