Форум – forum.i-mash.ru Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru) Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте. подробное ТЗ в прикрепленном файле
Перенос информации на новый сайт
Описание проекта:
Перенос информации со старого сайта, на новый. Парсинг новой информации, на новый сайт
Основные задачи, стоящие перед специалистом:
- перенос информации (данные из БД, картинки) со старого сайта, на новый;
Отдельные будущие задачи:
- парсинг новой информации, на новый сайт (только после переноса всей информации со старого сайта);
- доработка функционала нового сайта (только после переноса всей информации со старого сайта);
Технические параметры нового сайта:
- Язык программирования php с использованием фреймворка Yii;
- БД MySQL;
Технические параметры старого сайта:
- Язык программирования php с использованием CMS Joomla 1.5;
- БД MySQL;
Условия работы:
- Оплата почасовая или за определенные задачи
Для оценки стоимости, могу предоставить доступ по ftp и phpmyadmin нового и старого сайта.
Бюджет проекта: по договоренности.
Заявки фрилансеров
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