Перенос информации на новый сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки192 просмотра

Описание проекта:

Перенос информации со старого сайта, на новый. Парсинг новой информации, на новый сайт

Основные задачи, стоящие перед специалистом:

- перенос информации (данные из БД, картинки) со старого сайта, на новый;

Отдельные будущие задачи:

- парсинг новой информации, на новый сайт (только после переноса всей информации со старого сайта);

- доработка функционала нового сайта (только после переноса всей информации со старого сайта);

Технические параметры нового сайта:

- Язык программирования php с использованием фреймворка Yii;

- БД MySQL;

Технические параметры старого сайта:

- Язык программирования php с использованием CMS Joomla 1.5;

- БД MySQL;

Условия работы:

- Оплата почасовая или за определенные задачи

Для оценки стоимости, могу предоставить доступ по ftp и phpmyadmin нового и старого сайта.

Бюджет проекта: по договоренности.

JoomlaMySQLPHPYii
13 лет назад
Naymen
Эдуард 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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