Натянуть сайт на Drupal

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Закрыт11 заявок139 просмотров

Необходимо натянуть сайт на Drupal 6.

1) Многоязычность

2) 3 статические страницы

3) Страница процедур

4) Отзывы

5) Отправка сообщений на e-mail администратора через форму

Скриншоты в приложении

Рассматриваем постоянное сотрудничество

Drupal
13 лет назад
SiteWeb
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров