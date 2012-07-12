Написать плагин под браузер Chrome. Подробное ТЗ при переписке.
Натянуть сайт на Drupal
Необходимо натянуть сайт на Drupal 6.
1) Многоязычность
2) 3 статические страницы
3) Страница процедур
4) Отзывы
5) Отправка сообщений на e-mail администратора через форму
Скриншоты в приложении
Рассматриваем постоянное сотрудничество
Заявки фрилансеров
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