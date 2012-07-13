Настроить эффект увеличения изображения jquery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Нужно настроить эффект увеличения изображения на jquery. Все библиотеки и исходники кода есть. Шаблоны сделаны для скрипта ShopCMS, желательно в них разбираться.

Линки на сайты во вложении.

jQuery
13 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Работа сделана быстро и качественно, то что и требовалось.
Четкая задача, своевременная оплата. Все понравилось

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад