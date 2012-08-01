Доработка на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Доработка на джумле

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

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Joomla
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад
$250
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад