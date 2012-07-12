Нужно поправить в скрипте кодировку

Привет! У меня есть очень хороший испанский скрипт "онлайн кинотеатра" но так как я не очень хороший веб-программист, по этому ищу специалистов для обновления скрипта. А задача заключается в переделывание кодировки на "utf-8" в базе и файлах (и подправить папки, они просто на испанском), т.е. мне нужно чтоб можно было не только на русском языки писать слова, ну и например на том же испанском.

На данный момент задача такая:

1. Обновить кодировку в базе и файлах (с переводом текста, в базе и файлах + папках)

2. Сделать перевод текста в шаблоне, к комментариям в движке (если есть)

2. Проверить на наличие багов, исправить

Скрипт бесплатный, адрес в личку