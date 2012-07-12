Здравствуйте, нужно сделать полуавтоматический парсер (информации) и видео под доп.поля. Также нужно вывести торрент на отдельную страницу. Торрент уже реализован. Что значит парсер информации, и видео? Это информации в виде обоев, ...
Нужно поправить в скрипте кодировку
Привет! У меня есть очень хороший испанский скрипт "онлайн кинотеатра" но так как я не очень хороший веб-программист, по этому ищу специалистов для обновления скрипта. А задача заключается в переделывание кодировки на "utf-8" в базе и файлах (и подправить папки, они просто на испанском), т.е. мне нужно чтоб можно было не только на русском языки писать слова, ну и например на том же испанском.
На данный момент задача такая:
1. Обновить кодировку в базе и файлах (с переводом текста, в базе и файлах + папках)
2. Сделать перевод текста в шаблоне, к комментариям в движке (если есть)
2. Проверить на наличие багов, исправить
Скрипт бесплатный, адрес в личку
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