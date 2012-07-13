Незначительные правки MODxEvo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок87 просмотров

Работы максимум на 3 часа. 500р / час.

13 лет назад
piaggero
Сажин 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Мастер MODx. Думаю, один из лучших специалистов по этой системе на weblancer.net.
Хороший заказчик, ясно поставленная цель. Быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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