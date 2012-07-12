Поправить скрипт AJAX

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужно поправить скрипт на сайте http://www.express.ru/.

Сейчас фото консультантов (в левй части сайта) увеличиваются по наведению на них. При смене региона (в правой части сайта "Ваш регион:") например на "Москва" фото второго консультанта больше не увеличивается. Нужно сделать, чтобы оно сохраняло свойство "увеличения".

Срок - до 12:30 по МСК

Бюджет - 500 р.

Стучитесь - 499825811 icq

AJAX
13 лет назад
Sm1thik
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров