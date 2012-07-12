Скрипт баннера, привязка к CMS

ЗАДАЧА: Нам нужно сделать баннер на главной странице интернет-магазина (движок Joomla 1.5) и связать его с CMS.

Картинки делать не надо, только кодовую часть!

ПОДРОБНОСТИ: На главной странице сайта есть логотип, который состоит из двух частей - заднего фона (в форматеjpeg)

и самого логотипа компании (формат png). Хотелось бы, чтобы задний фон превратился в баннер, похожий на тот, что на

сайте http://www.complexsb.ru/. То есть картинка должна менятся 3-мя способами - автоматически с некоторой задержкой,

с помощью боковых стрелок "влево/вправо", с помощью точек-ссылок снизу по центру. Но при этом основной логотип компании

должен оставаться на месте, а меняется только задний фон. Сами картинки делать не нужно, только кодовую часть.

ПРИВЯЗКА К CMS: Баннер нужно связать с админкой Joomla, чтобы в ней можно было менять различные параметры. Во-первых,

должна быть возможность включить/отключить показ баннера, чтобы в выключенном состоянии стояла основная картинка. Во-вторых,

должна быть возможность менять сами картинки, добавлять новые, удалять старые - чтобы можно было неограниченное число добавить.

В-третьих, должна быть возможность менять время задержки автоматического переключения между картинками. В-четвертых, неплохо

было бы иметь возможность менять эффекты перехода между картинками - хотя бы штук 5 (эффект жалюзи, растворение и т.д.)

УСЛОВИЯ: Все подробности обсудим с заинтересовавшимися программистами. Предлагайте цену Вашего труда и мы обязательно договоримся=)!