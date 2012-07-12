Приветствую! К сожалению, не нашел нужной рубрики, поэтому занес в данную. В личные сообщения скину ссылку на калькулятор вкладов - нужно составить корректную формулу, по которой идет расчет, с пояснениями. Разработчик есть, ...
Нужно автоскачивание и установка
Здравствуйте, у меня есть сайт сейчас делаю к нему программу.
Нужно придумать как должна работать программа, что-бы когда человек зашёл на мой сайт она автоматически устонавливалась и после перезагрузки показывалась.
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