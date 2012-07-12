Нужно автоскачивание и установка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка87 просмотров

Здравствуйте, у меня есть сайт сейчас делаю к нему программу.

Нужно придумать как должна работать программа, что-бы когда человек зашёл на мой сайт она автоматически устонавливалась и после перезагрузки показывалась.

13 лет назад
Jet_
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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