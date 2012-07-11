Калькулятор вкладов - составить формулу

Приветствую! К сожалению, не нашел нужной рубрики, поэтому занес в данную.

В личные сообщения скину ссылку на калькулятор вкладов - нужно составить корректную формулу, по которой идет расчет, с пояснениями. Разработчик есть, а вот формулу составлять времени нету.

Сделать нужно так, чтобы было валидно, проверяться будет при различных комбинациях на сайте-исходнике и столбиком на листке бумаги:) Логику нужно прописать текстом, таким образом чтобы точно вопросов не возникло.

Оплата по договоренности, по факту выполнения и проверки мной и разработчиком.

Если у кого-то есть разработанный калькулятор - так же вэлкам, возможно подойдет какой-то.

Данные заявок скрыты от других участников.

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ВНИМАНИЕ! Нужно именно составить формулу, по которой работает калькулятор. Ссылку дам в ссылке в личку, не нужно программировать калькулятор.

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