Вставить флеш-баннер + легкая доработка

(Сайт на Wordpress) Адрес сайта http://ceramicstroi.ru/

Необходимо внести в шаблон следующие изменения:

1. вставить на сайт флэш баннер (на всех страницах сайта) расположить баннер перед основным контентом сверху сразу после горизонтального меню с равнением баннера по середине.

2. Нужно переделать подвал. А именно, есть PSD шаблона с готовым подвалом (одна поправка фон подвала менять не нужно) нужно все это сделать ввиде кода, т.к. в функции шаблона в дизайне можно вставить просто код.

вот ссылка на скачивание PSD и баннера http://narod.ru/disk/56013088001.5f246ff315df88010...