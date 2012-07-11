Вставить флеш-баннер + легкая доработка

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Завершен2 заявки105 просмотров

(Сайт на Wordpress) Адрес сайта http://ceramicstroi.ru/

Необходимо внести в шаблон следующие изменения:

1. вставить на сайт флэш баннер (на всех страницах сайта) расположить баннер перед основным контентом сверху сразу после горизонтального меню с равнением баннера по середине.

2. Нужно переделать подвал. А именно, есть PSD шаблона с готовым подвалом (одна поправка фон подвала менять не нужно) нужно все это сделать ввиде кода, т.к. в функции шаблона в дизайне можно вставить просто код.

вот ссылка на скачивание PSD и баннера http://narod.ru/disk/56013088001.5f246ff315df88010...

WordPress
13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
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blackberry1
Андрей 
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blackberry1
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад