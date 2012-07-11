Нужно сделать интернет магазин из макетов псд с подключением метода оплаты PayPal. Предлагайте на каком движке лучше сделать, цену и сроки.

движок должен выдерживать:

1) большое количество товаров (2000 с самого начала)

2) сквозное пронизывание. например массажное кресло будет находится и в категории электроника В СТОЛБЦЕ СЛЕВА и в категории ДЛЯ ДОМА в полоске сверху

3) модули поиска и идеи подарка должны работать адекватно. Особенно идеи - поиск будет происходить по заранее присвояемым нами тегам

4) удобное и эффективное админимстрирование. Нам, простым пользователям компьютеров, должно быть понятно как добавлять товары, раскидывать их по категориям. ТАК КАК ПРОЦЕСС ДОБАВЛЕНИЯ будет постоянным (постоянно чтото обновляется) - у нас не должно возникать проблем.

5) понятный доступ к товару через админку - возможность выставления скидок на товар . нужно чтобы нам не приходилось для каждого чтото прописывать, а просто в админке выбирался бы товар (или вся категория) ставилась галочка, вбивалась бы скидка - а на сайте на товаре уже появлялась бы наклека со скидкой и сама менялась цена

6) движок должен выдердивать большое количество людей (хотя здесь наверное вопрос хостинга)

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.