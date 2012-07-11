Нужен личный сайт врача гинеколога, двуязычный. Дизайн и верстка есть (вероятно верстка потребует небольшой оптимизации). Оплата только по факту исполнения (см. отзывы). Из функционала стандартное - видео, слайдер, статьи с фото, сервис ...
Сделать интернет-магазин
Нужно сделать интернет магазин из макетов псд с подключением метода оплаты PayPal. Предлагайте на каком движке лучше сделать, цену и сроки.
движок должен выдерживать:
1) большое количество товаров (2000 с самого начала)
2) сквозное пронизывание. например массажное кресло будет находится и в категории электроника В СТОЛБЦЕ СЛЕВА и в категории ДЛЯ ДОМА в полоске сверху
3) модули поиска и идеи подарка должны работать адекватно. Особенно идеи - поиск будет происходить по заранее присвояемым нами тегам
4) удобное и эффективное админимстрирование. Нам, простым пользователям компьютеров, должно быть понятно как добавлять товары, раскидывать их по категориям. ТАК КАК ПРОЦЕСС ДОБАВЛЕНИЯ будет постоянным (постоянно чтото обновляется) - у нас не должно возникать проблем.
5) понятный доступ к товару через админку - возможность выставления скидок на товар . нужно чтобы нам не приходилось для каждого чтото прописывать, а просто в админке выбирался бы товар (или вся категория) ставилась галочка, вбивалась бы скидка - а на сайте на товаре уже появлялась бы наклека со скидкой и сама менялась цена
6) движок должен выдердивать большое количество людей (хотя здесь наверное вопрос хостинга)
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов. Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Что бы понять оставшиеся ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется исправить косяки верстки и внести небольшие изменения. Оплата по факту. Подробности в скайпе: max-oryolЗакрыт13 лет назад
Тема для Joomla, создать, натянуть, дополнить структуру. См. подробное описание в пдф и превьюшки дизайна в архиве в приложении.Завершен13 лет назад
Нужен специалист разбирающийся в CMS PrestaShop который сможет внести мелкие правки в настройки магазина и шаблона.Закрыт13 лет назад
Не добавляются твиты на страницу в твиттере.Закрыт13 лет назад
- $10
Сделать фильтр по дате создания "создан" и редактирования "обнавлен". http://shot.qip.ru/008qA5-1iJXXbXB8/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист с опытом работы с Yii для создания сайта. Оставляйте примеры работ и контактные данные.Закрыт13 лет назад
Необходим небольшой модуль заливщик файлов для DLE Функции: Брать имя файла из title в новости, предварительно отсекая запрещенные символы (и некоторые другие символы) для имени файла, брать файл из папки ...Закрыт13 лет назад
Для сайта интернет-магазина нужно написать всплывающую форму заказа. Интеграция в движок магазина не требуется, нужна просто отдельная html-страница с готовым решением. Подробности во вложенном файле. Ваши предложения?Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад