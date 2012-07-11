Сайт на Instant CMS

Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов.

Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Что бы понять оставшиеся пункты ТЗ необходимо изучить всё ТЗ. Что не понятно-согласуем уже в процессе работы.

Интересует долгосрочное сотрудничество, так как на основе данного проекта будет создаваться новый сайт. Жду предложения c указанием сроков и цены.