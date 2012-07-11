Программинг на Yii

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки88 просмотров

Необходимо запрограммить портал. Есть ТЗ. Дизайн,верстка готовы. Тестировать будем самостоятельно.

Бюджет - 1800 USD

Срок - 30 дней

Yii
13 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sitestudio8balls
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1800
30 дней

Заявки фрилансеров

sitestudio8balls
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать существующий и написать ещё 4 сайта

    $1000

    Добрый день. Нужен программист (и желательно верстальщик в одном лице). Задача: есть блог, созданный на оригинальной админке. Требуется создать ещё 3 однотипных блога (желательно на какой-нибудь надежной платформе, можно ...

    PHPSQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать сайт для IPad

    $155

    http://sp.alexandria-kamin.ru Вкратце о тз. 1. http://sp.alexandria-kamin.ru/portfolio.html - слайды должны листаться на айпаде пальцем влево вправо. Сейчас весь хтмл какой есть гуляет за пальцем во всех направлениях. 2. Здесь ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система управления онлайн занятиями

    Планируемая система в первую очередь предназначена для управления доступом в онлайн конференции (занятия) OpenMeetings для сайта онлайн обучения иностранным языкам. Сайт создается на Joomla 2.5 (уже запущен). Существует возможность заносить платежи пользователей ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Инсталлировать Wordpress + eStore + eShop

    Добрый день. Нужно проинсталить Wordpress + eStore + eShop на наш сайт http://britishgoods.weblab.ua. Хотя как плагин можно наверное и WP-Ecommerce или аналог. Очень понравилась тема: http://artsn.ru/estore-2-8-eshop-russkaya-tema-internet-magazina-dlya-wordpress/ Хотелось бы её ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновление дизайна сайта

    Здравствуйте Требуется поменять структуру меню на сайте www.fi-lin.ru 1. В горизонтальном основном меню добавить кнопки 2. Убрать дополнительное вертикальное меню "Услуг", вместо разместить ссылки на соц. сети и возможность добавить "Мне нравится" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок сайта автошколы

    Нужен движек, самописный, либо компонент для CMS Joomla2.5. Есть готовый дизайн и ТЗ. Дизайн натягивать не нужно, только функционал. Система бронирования времени вождения (календарь). Возможность из фронт-энда работы админа (добавлять, изменять параметры). ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кнопки лайк для якорей

    Вообщем если это возможно надо сделать кнопки социалок like и share, что бы они ставились автоматически на якоря, товаров будет на сайте много, ккак реализовать правельнее я незнаю, пожалуйста помогите за вознограждение описание ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад