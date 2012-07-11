Кнопки лайк для якорей

Вообщем если это возможно надо сделать кнопки социалок like и share, что бы они ставились автоматически на якоря, товаров будет на сайте много, ккак реализовать правельнее я незнаю, пожалуйста помогите за вознограждение

описание и пример сайта в прикрепленном файле