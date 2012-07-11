Кнопки лайк для якорей

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Закрыт2 заявки100 просмотров

Вообщем если это возможно надо сделать кнопки социалок like и share, что бы они ставились автоматически на якоря, товаров будет на сайте много, ккак реализовать правельнее я незнаю, пожалуйста помогите за вознограждение

описание и пример сайта в прикрепленном файле

13 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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