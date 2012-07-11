Удаленная работа над сайтом (Битрикс)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки170 просмотров

Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su

по нему есть ряд задач – которые необходимо оперативно сделать!

в связи с этим, ищем человека на удаленную работу, который решит наши задачи, быстро и качественно.

пожелания к кандидату:

Хорошее знание битрикса, (php, ajax, css, скриптов…)

онлайн в рабочее время (т.е. большую часть работы хочется делать в рабочие часы)

Советы, рекомендации по проекту – приветствуются

оплата:

оценено в 40 000 за проект (за всю работу) (обговариваем)

Статус поиска:

СРОЧНО!

AJAXCSSPHP
13 лет назад
stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sprend
Тарас 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1300
30 дней

Заявки фрилансеров

sprend
Тарас 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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