Удаленная работа над сайтом (Битрикс)

Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su

по нему есть ряд задач – которые необходимо оперативно сделать!

в связи с этим, ищем человека на удаленную работу, который решит наши задачи, быстро и качественно.

пожелания к кандидату:

Хорошее знание битрикса, (php, ajax, css, скриптов…)

онлайн в рабочее время (т.е. большую часть работы хочется делать в рабочие часы)

Советы, рекомендации по проекту – приветствуются

оплата:

оценено в 40 000 за проект (за всю работу) (обговариваем)

Статус поиска:

СРОЧНО!