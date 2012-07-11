Автоматический импорт XML в VirtueMart 2

Здравствуйте, требуется написать скрипт на php для импорта данных из XML (с определенным набором тегов) файла в VirtueMart 2 в автоматическом режиме (т.е. с заданными параметрами (время или периодичность) скрипт берет файл и импортирует его в базу VirtueMart 2, причем предусмотреть флаг, чтобы отличить товары загруженные автоматом и в ручную), по завершенни работы скрипта отправлять информацию (отчет) на почту.