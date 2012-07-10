Нужен небольшой скрипт

Нужен js-скрипт: он должен отвечать за расположение и размер логотипов партнеров в нижней части страницы, выстраивая их в несколько строк в зависимости от количества (на шаблонах, к сожалению, не показано). Минимальное и максимальное количество логотипов в строке – настраиваемый параметр скрипта.

То есть: если логотипов 10 – в одну строку, а если 12 – в две строки, увеличив размер. При этом на первой 8, а на второй 4 по центру.

Вот сам сайт(в футере размещен этот блок где нужен скрипт - Партнеры)

union.netskyby.ru