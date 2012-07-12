Доработать сайт на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки128 просмотров

Несколько страниц не работает.

Надо разобраться с правами и регистраией пользователей.

Запустить функцию mail.

Сбился блок "Клиенты" (ошибка в одной строке скрипта).

Не рабтает компонент обновления joomla.

Срочно, сайт уже работает.

Joomla
13 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Не знаю как он это сделал :), но сайт на утро заработал, как часы. ТЗ состояло из 10 непростых пунктов. Все было сделано четко буквально за ночь. Рекомендую.
Было очень приятно познакомится и поработать с Сергеем. Человек точно знает что хочет, ясная формулировка ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

web-soft
Эдуард 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад