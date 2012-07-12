Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс. Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru в доработку сайта входят следующие модули: 1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать ...
Доработать сайт на joomla 2.5
Несколько страниц не работает.
Надо разобраться с правами и регистраией пользователей.
Запустить функцию mail.
Сбился блок "Клиенты" (ошибка в одной строке скрипта).
Не рабтает компонент обновления joomla.
Срочно, сайт уже работает.
Выбранный исполнитель
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