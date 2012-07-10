Модуль телепрограммы для Джумла

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Закрыт1 заявка63 просмотра

Совместимый с 1.5 и 2.5. Сама программа находится в mysql на другой машине. В аттаче - структура двух табличек из БД и, для примера, пяток строк из одной.

JoomlaMySQL
13 лет назад
duddits1
46 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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