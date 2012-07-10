Автоматизация страховой компании C#/.NET MVC3

Есть реальный проект автоматизации страховой компании.

Более 20 видов страхования.

Первый вид в каком то состоянии уже есть (могу дать ссылку, в файле указано что есть чего нету в этом продукте).

Второй - написано ТЗ (приложения к ТЗ еще в черновиках, но это не существенно на данной стадии).

Целыми блоками работа повторяется во всех видах страхования.

Предпочитаю работать в скайпе

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