Необходимо сделать плагин авторизации через vk, facebook авторизация facebook.com — http://bit.ly/NeREzW авторизация vk.com — http://bit.ly/Mp2DlT CMS — ShopOS(VAMShop) пример нерабочего плагина ниже
Автоматизация страховой компании C#/.NET MVC3
Есть реальный проект автоматизации страховой компании.
Более 20 видов страхования.
Первый вид в каком то состоянии уже есть (могу дать ссылку, в файле указано что есть чего нету в этом продукте).
Второй - написано ТЗ (приложения к ТЗ еще в черновиках, но это не существенно на данной стадии).
Целыми блоками работа повторяется во всех видах страхования.
Предпочитаю работать в скайпе
insurer точка online
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