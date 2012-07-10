Необходимо сделать плагин авторизации через vk, facebook авторизация facebook.com — http://bit.ly/NeREzW авторизация vk.com — http://bit.ly/Mp2DlT CMS — ShopOS(VAMShop) пример нерабочего плагина ниже
Русификация WP плагина
Нужно русифицировать плагин и, возможно, подправить функционал.
Хотелось бы услышать вашу идею цены.
Обращайтесь на е-мейл [email protected]
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