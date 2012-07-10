Русификация WP плагина

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Закрыт3 заявки89 просмотров

Нужно русифицировать плагин и, возможно, подправить функционал.

Хотелось бы услышать вашу идею цены.

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WordPress
13 лет назад
safework
Андрей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров