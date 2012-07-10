Настройка файла .htaccess

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Необходимо настроить файл .htaccess

1) редирект с www на без www

2) редирект со страниц без слеша на страницы со слешом

3) редирект с домен/index.php на домен/

4) редиректы с домен/папка/страница на домен/страница

Возможность перманентного редиректа (сейчас не работает)

Сайт на Диафане, хостинг - Комтет

Оплата - вебмани, ЯД, перевод на карту Сбербанка. Оплата по факту.

13 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

tarakan_
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад