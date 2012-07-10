Создание модуля скрытия налоговой ставки opencart

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать 2 варианта:

1. Отображения налогов в админ панеле при формировании счета, один для покупателей - с убранной строчкой о налоге, другой с этой строчкой для администрации магазина. В разделах где есть кнопка показать счет - должно выглядеть примерно так:

а.) Сформировать счет покупателю

б.) Сформировать счет администрации

2. Убрать отображение строки налоги везде на самом сайте. Это в самом товаре, в истории заказов, при оформлении заказа.

Визуальный пример:

http://market.allvtomske.ru/obj/nalog.jpg

http://market.allvtomske.ru/obj/schet.jpg

Желательно все это сделать через vqmod - чтобы не лезть в настроенные файлы.

Предлагайте свои цены и сроки на почту [email protected] или в аську 368787191 - бываю там редко лучше на почту отослать свои координаты для связи а я с вами свяжусь.

Opencart
13 лет назад
allvtomske
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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