Нужно реализовать систему скидок на сайте. Примерное ТЗ, детали уточним при реализации. Компания имеет как интернет-магазин, так и магазины в оффлайне. В магазинах действует накопительная система ...
Создание модуля скрытия налоговой ставки opencart
Здравствуйте, нужно сделать 2 варианта:
1. Отображения налогов в админ панеле при формировании счета, один для покупателей - с убранной строчкой о налоге, другой с этой строчкой для администрации магазина. В разделах где есть кнопка показать счет - должно выглядеть примерно так:
а.) Сформировать счет покупателю
б.) Сформировать счет администрации
2. Убрать отображение строки налоги везде на самом сайте. Это в самом товаре, в истории заказов, при оформлении заказа.
Визуальный пример:
http://market.allvtomske.ru/obj/nalog.jpg
http://market.allvtomske.ru/obj/schet.jpg
Желательно все это сделать через vqmod - чтобы не лезть в настроенные файлы.
Предлагайте свои цены и сроки на почту [email protected] или в аську 368787191 - бываю там редко лучше на почту отослать свои координаты для связи а я с вами свяжусь.
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